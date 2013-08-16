Власенко каже, що Вільнюський саміт «не заважає» політрепресіям

В Україні продовжуються політичні репресії й перед самітом Україна-ЄС, який відбудеться в листопаді в Вільнюсі.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином захисник екс-прем’єра Тимошенко Сергій Власенко прокоментував рішення Київського райсуду Харкова перенести розгляд справи ЄЕСУ й відмову розглядати клопотання про закриття цієї справи.

“Я за результатами сьогоднішнього слухання змушений зазначити, що, на жаль, напередодні Вільнюського саміту політичні репресії в Україні продовжуються”, - сказав Власенко і швидко залишив брифінг, не відповівши на жодне із запитань журналістів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, у засіданні Київського районного суду Харкова, який слухає кримінальну справу щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України», було оголошено перерву до 6 вересня.

Відповідне рішення ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко.

У свою чергу, сторона захисту вкотре поставила перед судом вимогу розглянути клопотання про закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ у зв’язку з відсутністю в діях Тимошенко складу злочину. Захисники підкреслили, що Тимошенко подала до суду відповідну заяву з проханням розглядати це клопотання за її відсутності.

За словами захисників, справа ЄЕСУ вже була закрита Генеральною прокуратурою і правомірність її закриття підтверджував Верховний Суд України 11 листопада 2005 року.

Захисник Тимошенко Сергій Власенко наголосив, що якщо справа ЄЕСУ не буде закрита, а буде розглядатися повторно, це порушить не тільки українське, але й європейське законодавство, зокрема параграф №4 протоколу №7 Європейської конвенції з прав людини.

За словами адвоката, Тимошенко не може бути суб’єктом цього злочину, оскільки на час, якого стосуються обвинувачення, вона не була посадовою особою ЄЕСУ, а, за законом, до відповідальності за цією статтею можуть притягуватися тільки посадовці.

Зі свого боку суддя Садовський наголосив, що позиція суду залишається незмінною і клопотання захисту Тимошенко про закриття кримінальної справи ЄЕСУ буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за участі самої підсудної.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.