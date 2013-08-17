Експерт: Україна не зможе розв'язати конфлікт з Росією без втручання СОТ і МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин під час круглого столу «Економіка незалежності. Досягнення і втрачені шанси».

«Зараз, якщо Україна не звернеться до Світової організації торгівлі і до Міжнародного валютного фонду, я думаю, питання торговельних ускладнень з Росією не буде вирішене так, щоб хоч трохи врахувати інтереси України», - сказав експерт.

За словами Юрчишина, Україна мала давно звернутися по допомогу до міжнародного співтовариства для розв'язання торговельних конфліктів з Російською Федерацією.

«Торгові війни. Чому Україна жодного разу не звернулася до СОТ щодо проблем України – Росії? Хоча це не вперше. Завжди у цьому контексті я згадую 2006 рік, коли розпочалися широкомасштабні молочні війни... Напевно, потрібно спрямувати зусилля не на локальні домовленості між представниками влади, а на формування інститутів і звернення на основі цих інститутів до міжнародного співтовариства», - наголосив експерт.