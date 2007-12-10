Волга створив СЛС

У суботу відбувся засновницький з`їзд партії "Союз лівих сил" (СЛС), яку очолив депутат Верховної ради V скликання Василь Волга. За словами пана Волги, однією з головних цілей нової політичної сили є "об`єднання лівого руху". Проте представники лівих партій – СДПУ(о) і КПУ – сумніваються в успішності місії СЛС, пише сьогодні Коммерсантъ-Україна.

Значна частина делегатів (а їх було зареєстровано 483 людини) на перевірку виявилася представниками громадської організації "Громадський контроль", яку очолює ініціатор створення СЛС Василь Волга. За його ж твердженням, серед запрошених на засновницький з`їзд були і "представники політичних партій". Зокрема, Партії відродження українського села, "Нової демократії", Всеукраїнського об`єднання лівих "Справедливість", партії "Русь", Прогресивної соціалістичної партії і КПУ.

Обгрунтовувавши необхідність створення нової партії, пан Волга відзначив, що Україна перетворилася на олігархічну державу з елементами тоталітаризму. "Наше завдання – створити справжню ліву всенародну партію. Пропоную назвати її "Союз лівих сил"", - заявив пан Волга. За його словами, нова партія повинна зупинити "приватизацію стратегічних підприємств", відстоювати політику "активного нейтралітету" України і добитися надання російській мові статусу другої державної.

Від безіменних звинувачень Василь Волга поступово перейшов до персоналій. Констатував у суспільстві розкол за географічною і "етнокультурною ознакою", в його поглибленні він звинуватив президента Віктора Ющенка.

Виступивши з програмною заявою, пан Волга ненадовго вийшов до журналістів. Їх він повідомив, що нова партія – якщо, звичайно, делегати проголосують за її створення – може бути зареєстрована в Мінюсті ще до новорічних свят. "У самій назві – "Союз лівих сил" – вже достатньо потенції до можливого об`єднання лівого руху", - сказав Василь Волга. Приблизно через дві з половиною години з`їзд одноголосно підтримав створення партії "Союз лівих сил", обравши пана Волгу її головою.

Як відзначає видання, ідея об`єднання політичних сил лівоцентристського і соціал-демократичного толку не є новою. Зараз подібні переговори ведуть СПУ і СДПУ(о). Раніше із закликом до об`єднання лівих партій виступала Компартія. Представники цих партій скептично відносяться до ініціатив Василя Волги. "Спроби деяких політиків створити щось нове і об`єднати когось навколо себе рано чи пізно приведуть до провалу. Політичні сили повинні об`єднуватися навколо ідеології, а не навколо персоналій або окремих політичних партій", - заявив вчора заступник глави СДПУ(о) Ігор Шурма. "Об`єднання повинне йти не шляхом дроблення і створення нових структур, а шляхом консолідації тих, що вже існують. Давно минув той час, коли партії росли як гриби після дощу. Зараз партія повинна створюватися на якій-небудь ідеологічній основі", - пояснив народний депутат від КПУ Олександр Голуб.