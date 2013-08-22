З Конституції можуть вилучити поняття «Великий державний герб»

Про це сказав голова асамблеї, перший Президент України Леонід Кравчук, повідомляє BBC Україна.

"В Конституції маємо ввести одне поняття – герб, без малого чи великого. Коли будемо в жовтні виносити на затвердження асамблеї концепцію змін Конституції, то запропоную такий варіант", - сказав Кравчук.

На його думку, нинішній малий герб має отримати повноправний статус.

"Було б дуже добре ще на початку Незалежності узаконити великий герб. Проте цього не сталося, час втрачено", - зазначив екс-президент.