Росіяни кинулися вивчати українську

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Михайло КАМИНІН стверджує, що процес вивчення української мови в Росії набирає темпи.

Про це він заявив в інтерв`ю РІА «Новости», коментуючи ситуацію з гуманітарними правами росіян, які проживають в Україні, і українців, які проживають в Росії.

"Останніми роками процес вивчення української мови в Росії все-таки набирає темпи, у тому числі і у вищій школі", - сказав М.КАМИНІН.

За словами дипломата, з 1999 року українська мова викладається в Московському державному лінгвістичному університеті (МЛУ), де в 2003 році відбувся перший випуск фахівців із знанням української мови. У березні 2004 року в МЛУ був відкритий Центр україністики. Сьогодні на професійній основі тут з використанням усіх сучасних засобів навчаються 11 студентів перекладацького факультету.

Крім того, за словами М.КАМИНІНА, українська мова входить в учбові семестри дев`яти вищих учбових закладів Росії, причому таких, що мають вагому репутацію.

"Є деякі складнощі з вивченням української мови в школах Росії, хоча факультативно вона викладається в школах Москви, Республіки Башкортостан, Республіки Комі, Томської області, Ханти-Мансійського автономного округу", - зазначив офіційний представник МЗС РФ.

Він повідомив, що в ряді регіонів працюють недільні (суботні) школи при освітніх установах або українських товариствах, українознавчі курси.

"Це обумовлено не відсутністю коштів або небажанням державних структур Росії створювати такі школи, а неукомплектованістю класів", - підкреслив М.КАМИНІН.

За його словами, в Москві періодично проводяться всеросійські літературно-історичні конкурси на честь відомих українських письменників.

"Творчі українські колективи з Росії беруть активну участь в багатьох фестивалях в Україні. Організації російських українців регулярно презентують свої досягнення в інформаційно-культурному центрі України в Москві. В травні поточного року в Москві відкрито Бібліотеку української літератури", - зазначив він.