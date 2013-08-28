Регіонал Лук’янов не вірить в об’єктивність Євросуду

Про таке він заявив в ефірі 5 каналу.

«Політика може присутня на найвищому рівні і питання правосуддя на рівні Євросоюзу, я не виключаю, що елементи політики там присутні», - заявив Лук’янов.

Нагадаємо, 30 квітня 2013 року Європейський суд з прав людини визнав незаконним, політично мотивованим та свавільним арешт Тимошенко 5 серпня 2011 року у рамках судового розгляду так званої "газової" справи.

Одразу після оголошення рішення Європейського суду країни Європейського Союзу, США та міжнародні організації закликали владу України негайно його виконати та звільнити Тимошенко.

18 липня у прес-службі Міністерства юстиції заявили, що Україна виконала рішення ЄСПЛ за скаргою Тимошенко, прийнявши новий КПК. У той же час, Власенко заявив, що Україна рішення Євросуду не виконала.