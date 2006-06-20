Регіони прогнозують, що у ВР ”вихлюпнеться окріп”

Завтра чи післязавтра буде створено коаліцію за участю Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявили заступники голови фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА і Володимир РИБАК.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що Партія регіонів проводить переговори з усіма політичними силами.

У свою чергу, В.РИБАК зауважив, що йдеться не про створення міжфракційної коаліції, а про створення коаліції за участю, зокрема фракції «Наша Україна» та представників інших фракцій парламенту.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому затягується процес створення коаліції, В.РИБАК сказав, що «в усіх фракціях вже вода доведена до кипіння, і вона повинна закипіти і вихлюпнутися».

Р.БОГАТИРЬОВА повідомила журналістам, що на сьогодні вже нараховується 230 народних депутатів, які готові увійти до коаліції. Вона не виключила, що завтра Партія регіонів внесе на розгляд ВР проект постанови, яким передбачатиметься обрати в «пакеті» керівництво парламенту та комітетів. Вона зазначила, що від того, хто увійде в коаліцію, буде залежати і склад керівництва парламенту та комітетів. За її словами, якщо буде створена коаліція з «Нашою Україною», то на посаду голови ВР буде запропоновано лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

У свою чергу, В.РИБАК зазначив, що Партія регіонів готова відмовитися від посади прем’єр-міністра України в разі створення коаліції з «Нашою Україною». За його словами, в цьому плані партія висуває кілька умов. Водночас він відмовився назвати ці умови, зазначивши, що «в переговорах є таємниці, і їх жодна політична сила вам не розкриватиме».