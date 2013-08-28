Майора армії США засудили до страти за вбивство 13 людей

Майор американської армії Нідаль Хасан засуджений до смертної кари за вбивство 13 людей, яке він скоїв на військовій базі "Форт Худ" в 2009 році.

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Про це повідомляє РІА Новости за інформацією агентства Рейтер.

Раніше присяжні визнали Хасана винним за всіма пред'явленими йому звинуваченнями у зв'язку з масовим вбивством.