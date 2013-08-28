Майора армії США засудили до страти за вбивство 13 людей
22:41, 28 серпня 2013Політика
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Винний у вбивстві 13 людей майор армії США Нідаль Хасан засуджений до смертної кари.
Нідаль Хасан засуджений до смертної кари / Фото: forumdaily.com
Майор американської армії Нідаль Хасан засуджений до смертної кари за вбивство 13 людей, яке він скоїв на військовій базі "Форт Худ" в 2009 році.
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Про це повідомляє РІА Новости за інформацією агентства Рейтер.
Раніше присяжні визнали Хасана винним за всіма пред'явленими йому звинуваченнями у зв'язку з масовим вбивством.
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