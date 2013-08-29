Росія ніяк не може отримати доступ до сербських активів Березовського





Раніше заступник генпрокурора Росії Олександр Звягінцев заявив , що влада Сербії наклала арешт на активи в підприємствах, які належали Березовському. Вартість активів перевищувала 9 мільярдів рублів. Згодом Апеляційний суд у Белграді оголосив про зняття арешту, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу ФССП.

За даними відомства, порядок виконання рішень російських судів на території Сербії регулюється договором між СРСР і Югославією про правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 1962 року.

"Обсяг правової допомоги за вказаним договором не надає право судового пристава-виконавця заарештовувати і звертати стягнення на майно боржника, що знаходиться на території Сербії" , - йдеться у півідомленні прес-служби.

Позивачам Березовського можна самим звернутися до іноземного суду з вимогою дозволити примусово виконати винесені в Росії рішення щодо майна олігарха-втікача.

Нагадаємо, Борис Березовський був знайдений мертвим в кінці березня у своєму будинку у Великобританії, де отримав притулок. За попередніми даними, причиною смерті стало повішення.

У Росії Березовський звинувачувався відразу за кількома статтями КК РФ, серед яких "шахрайство", "неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті", "перевищення посадових повноважень".

Раніше за запитом Генпрокуратури РФ арешт на акції та нерухоме майно низки компаній і підприємств, що належать Борису Березовському, був накладений в Україні.