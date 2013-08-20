У Сербії наклали арешт на активи Березовського

Влада Сербії на вимогу генеральної прокуратури Росії наклала арешт на підприємства, що належали Борису Березовському, повідомив журналістам у вівторок заступник генерального прокурора РФ Олександр Звягінцев.

Про це повідомляє РІА Новости. "На вимогу генеральної прокуратури в Сербії накладено арешт на сім підприємств, що належали Борису Березовському, вартістю понад 9 мільярдів рублів", - сказав Звягінцев.

Борис Березовський був знайдений мертвим в кінці березня у своєму будинку у Великобританії, де отримав притулок. За попередніми даними, причиною смерті стало повішення. У Росії Березовський звинувачувався відразу за кількома статтями КК РФ, серед яких "шахрайство", "неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті", "перевищення посадових повноважень".

Раніше за запитом Генпрокуратури РФ арешт на акції та нерухоме майно низки компаній і підприємств, що належать Борису Березовському, був накладений в Україні.