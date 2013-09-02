ВР цього тижня може призначити повторні вибори у проблемних округах

11:22, 02 вересня 2013
Політика
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4 вересня Верховна Рада планує розглянути законопроект про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№94, 132, 194, 197 та 223.

Рада розгляне законопроекти про перевибори

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до проекту розкладу засідань ВР на 3-6 вересня, завтра після церемонії відкриття третьої сесії ВР 7-го скликання відбудеться затвердження порядку денного сесії та розгляд низки постанов про проведення парламентських слухань.

Також депутати мають розглянути проект закону про заборону фінансових пірамід в Україні.

Крім того, цього тижня планується розглянути законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні.

Також депутати, зокрема, розглянуть законопроект про внесення змін до ст. 98 Конституції України (щодо повноважень Рахункової палати).

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