ВР цього тижня може призначити повторні вибори у проблемних округах

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до проекту розкладу засідань ВР на 3-6 вересня, завтра після церемонії відкриття третьої сесії ВР 7-го скликання відбудеться затвердження порядку денного сесії та розгляд низки постанов про проведення парламентських слухань.

Також депутати мають розглянути проект закону про заборону фінансових пірамід в Україні.

Крім того, цього тижня планується розглянути законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні.

Також депутати, зокрема, розглянуть законопроект про внесення змін до ст. 98 Конституції України (щодо повноважень Рахункової палати).