Костенко хоче покарати себе за програш на виборах

24 червня у Києві відбудеться позачерговий з`їзд Української народної партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за попередніми даними, керівництво партії на з`їзді у повному складі (голова, його заступники, правління та Центральний провід) подасть у відставку.

На з`їзді відбудеться обрання нового керівництва, у тому числі голови партії – таємним голосуванням, як це передбачає статут. "Це дозволить партії у демократичний спосіб після виборів визначитися з оцінкою діяльності керівництва та через вибори видати кредит довіри новому його складу", - зазначив лідер УНП Юрій КОСТЕНКО, який виступив ініціатором такої радикальної процедури.

Під час проведення передз`їздівських обласних конференцій уже відбулася зміна 9-ти керівників обласних організацій УНП, зокрема, Рівненської, Львівської, Івано-Франківської, Полтавської, Одеської, Донецької, Кіровоградської та інших. У післявиборчий період відбулася також перереєстрація членів партії.

Участь у з`їзді візьмуть близько тисячі делегатів, які представлятимуть 24 обласних, Кримську республіканську та міські Києва і Севастополя організації.

Делегати з`їзду розглянуть результати виборів-2006 – парламентських та місцевих, у яких УНП вперше за свою історію взяла самостійну участь.

З`їзд заявить ставлення УНП як репрезентанта правих сил до Президента України і дасть свою оцінку нинішній політичній ситуації.

З`їзд матиме робочий характер, тому участь у його роботі візьмуть лише делегати.