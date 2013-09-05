Продажі планшетів в Україні за рік зросли в 5,5 разу

Про це повідомили УНІАН у прес-службі мережі гаджетів і аксесуарів «Цитрус» із посиланням на спільне з компанією «GfK Україна» дослідження.

При цьому продажі планшетів у серпні 2013 року прогнозуються експертами на рівні близько 120 тис. пристроїв.

Так, згідно з результатами дослідження, сьогодні продажі планшетів майже в 48 разів обганяють продаж нетбуків - їх обсяг продажів склав у липні 2013 року понад 2,5 тис. комп'ютерів. Зростання популярності планшетів, на думку аналітиків, обумовлений перш за все «зниженням цін на планшети, появою великої кількості бюджетних моделей, а також формуванням у споживачів позитивного досвіду користування цими пристроями».

У дослідженні наголошується, що середня ціна на планшет в Україні за рік знизилася більш ніж на 1200 грн - з 3324 грн восени минулого року до 2100 грн. При цьому середній ноутбук обійдеться користувачеві значно дорожче - близько 4500 грн. За темпом зростання планшети обігнали навіть найдинамічніший сегмент ринку смартфонів, де кількість проданих пристроїв зросла всього в 1,8 разу, за рік збільшившись у продажах зі 172 тис. пристроїв у липні 2012 року до 313 тис. пристроїв у липні 2013 року.

За даними українського представництва IDC, у 2-му кварталі 2013 року поставки мобільних комп'ютерів збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 14,6 % - до 423,2 тис. шт.

Найбільшою популярністю в українців користуються планшети з діагоналлю 7 дюймів - за даними "GfK Україна", вони складають близько 53% продажів. На другому місці знаходяться планшети з діагоналлю понад 10 дюймів - вони становлять 25% продажу. По 11% займають продажі 8 дюймових і 9,7-дюймових планшетів. При цьому тільки 32% планшетів оснащені 3G -модулем. У цілому планшети зросли за рахунок недорогих моделей.

Відповідно до недавнього прогнозу компанії IDC, світові поставки планшетів до кінця 2013 року складуть майже 230 млн пристроїв, що більше поставок 2012 року на 57,7%. Продажі смартфонів зростуть на 40% - до 1 млрд пристроїв.

Довідка УНІАН . Мережа «Цитрус» - українська національна мережа гаджетів і аксесуарів. Зараз компанія має 30 магазинів у 11 містах України.

GFK Ukraine - українська дослідницька компанія, входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group. 2011 року обсяг продажів GFK Group становив 1,37 млрд євро.