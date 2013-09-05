Янукович вимагає від чиновників покращення життя людей

«Мої вимоги завжди будуть спрямовані на покращення життя людей», - сказав Янукович під час зустрічі з кандидатами на посаду голів районних державних адміністрацій, повідомляє прес-служба Президента України.

На його переконання, керівники місцевих органів влади мають брати участь у розробці механізмів реалізації державної політики.

Глава держави зазначив, що робота представників влади має бути націлена на результат. За його словами, Україна порівняно з сусідніми країнами вже має певні досягнення в економіці. Президент назвав одним із головних досягнень влади зростання рівня життя людей.

«Це наш з вами обов’язок, святий обов’язок - щоб люди краще жили і держава ставала сильнішою. Це наш обов’язок перед нашими дітьми, перед старшим поколінням, перед нашими вчителями і перед нашою совістю», - підкреслив Янукович.