Янукович вимагає від чиновників покращення життя людей
Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності підвищення ефективності державного управління та персональній відповідальності керівників органів влади.
«Мої вимоги завжди будуть спрямовані на покращення життя людей», - сказав Янукович під час зустрічі з кандидатами на посаду голів районних державних адміністрацій, повідомляє прес-служба Президента України.
На його переконання, керівники місцевих органів влади мають брати участь у розробці механізмів реалізації державної політики.
Глава держави зазначив, що робота представників влади має бути націлена на результат. За його словами, Україна порівняно з сусідніми країнами вже має певні досягнення в економіці. Президент назвав одним із головних досягнень влади зростання рівня життя людей.
«Це наш з вами обов’язок, святий обов’язок - щоб люди краще жили і держава ставала сильнішою. Це наш обов’язок перед нашими дітьми, перед старшим поколінням, перед нашими вчителями і перед нашою совістю», - підкреслив Янукович.