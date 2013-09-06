Тимошенко знову відмовилася від участі у судовому засіданні

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як ідеться у повідомленні, «засуджена Тимошенко завчасно була ознайомлена із викликом до суду на 6 вересня 2013 року для участі у судовому засіданні Київського районного суду м. Харкова стосовно розгляду справи ЄЕСУ. Сьогодні співробітники Качанівської колонії спробували з’ясувати її наміри щодо етапування для участі у засіданні. Засуджена у відповідь написала чергову заяву, в якій знову відмовилася від етапування».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 вересня, о 15.00 Київський райсуд Харкова продовжить розгляд справи щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України» за обвинуваченням Тимошенко.