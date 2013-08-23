СБУ передала до музею картину XVI століття

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, виступаючи перед присутніми на церемонії, начальник Управління Служби безпеки України у Волинській області Володимир Мельникович нагадав, що за останні 22 роки цьому краєзнавчому музею передано близько 10 тис. предметів, що становлять культурну та історичну цінність.

У свою чергу, експерт та головний хранитель музею Наталія Пушкар сказала: «Для нас, працівників музею сьогодні справжнє свято. Хоча такі передачі за останні десятиліття і почастішали, але саме цю можна порівняти з нашими найціннішими надходженнями – величезними мистецькими цінностями замку Радзивілів з колекцією західноєвропейського мистецтва і Волинською святинею – іконою Холмської Божої Матері. Хоча твір і не підписаний автором, проте зараз ми беремося стверджувати, що картина написана Лукасом Кранахом Старшим. ЇЇ ринкову вартість ми сьогодні оцінюємо у понад 2,5 млн євро».

Ця картина була речовим доказом у кримінальному провадженні, яке розслідували слідчі УСБУ у Волинській області стосовно громадянина України, який намагався незаконно перемістити через держкордон культурні цінності.

У листопаді 2012 року в пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці затримали жителя Луцька, який на автомобілі слідував з України до Польщі. Чоловік намагався незаконно вивезти картину невідомого німецького художника.

Згідно з висновками експертів Волинського краєзнавчого музею та Національного науково-дослідного реставраційного центру України, вилучена картина невідомого автора із зображенням Іоганна Ангальта-Цербста датується XVI століттям, є оригіналом та становить культурну цінність для України. Також робота рекомендована до включення у Державний реєстр національного культурного надбання.

Вироком Любомльського районного суду Волинської області контрабандиста було засуджено за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (вчинення замаху на контрабанду культурних цінностей) Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки з конфіскацією предмету контрабанди.