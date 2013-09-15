Німецький посол не очікує змін у відносинах з Україною після виборів до Бундестагу

Про це дипломат заявив, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНІАН.

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«Ми маємо велике щастя, яке полягає в тому, що у переважній більшості членів парламенту існує консенсус стосовно зовнішньої політики. Я не очікую якихось змін у наших відносинах з Україною, незалежно від того, якими будуть результати цих виборів», - сказав посол.

Нагадаємо, 22 вересня в Німеччині відбудуться вибори до бундестагу.