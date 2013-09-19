Єфремов пригрозив журналістам, щоб не кидали фотокамери депутатам на голови

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов під час брифінгу, коментуючи сьогоднішні заяви депутата від ПР Олександра Стояна.

“Я не хотів би, щоб хтось із вас потрапив під кримінальну відповідальність. Я кожного дня в рамках сесійного засідання отримую звернення депутатів, які бояться, що їм на голову впаде або фотоапарат, або кінокамера”, - сказав Єфремов.

На тему: Депутати від ПР скаржаться, що на них падають кришки від фотоапаратів журналістів

Він закликав журналістів проявляти більшу повагу до тих людей, з якими вони безпосередньо працюють.

“І не наражати їхні життя, в прямому сенсі слова, певним ризикам. Тому що якщо це відбудеться, то хтось буде відповідальний за цю справу, а мені не хочеться. А людина, яка сидить внизу, може постраждати”, - сказав Єфремов.

Також на запитання журналістів, чи не ініціюватиметься обмеження доступу журналістів до ложі над сесійною залою, Єфремов запевнив, що такого не буде. Крім того, він додав, що на сьогодні у Верховній Раді акредитовано понад тисячу журналістів, проте ложа преси розрахована лише на 70 осіб.

“Сьогодні у нас тут у залі Верховної Ради іноді збирається журналістів більше, ніж депутатів”, - сказав Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 вересня, депутат від Партії регіонів Олександр Стоян попросив голову Верховної Ради Володимира Рибака захистити депутатів-«регіоналів» від присутніх у сесійній залі журналістів.

Він наголосив, що депутати повинні бути захищені від випадкових дій журналістів і додав, що із ложі, де перебувають представники ЗМІ, нещодавно на депутатів впала кришка від фотоапарату.

“Ми не знаємо, які функції виконують ці фотоапарати: чи журналістські, чи якісь інші цілі”, - сказав Стоян.

У свою чергу голова ВР попросив журналістів поводитися належним чином.