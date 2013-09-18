Влада обіцяє допомагати журналістам у їхній роботі

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича, про це прес-секретар глави держави, керівник Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів (МРГ) Дарія Чепак заявила на відкритті міжнародного семінару-тренінгу «Відкрита розмова: безпека журналіста» в Києві.

За її словами, безпека журналістів та можливість вільно і без перешкод займатися цією професією є гарантією демократичного розвитку країни та сталого розвитку громадянського суспільства

У цьому контексті Чепак нагадала, що Україна цього року головує в Організації з безпеки та співробітництва у Європі. «Для нашої країни це - почесне та відповідальне завдання», - підкреслила прес-секретар Президента.

«Влада розуміє та цінує роль журналіста у процесі розвитку громадянського суспільства. Сьогодні Україна - це країна молодої демократії. А значить - молодої журналістики. Ми прагнемо вивчати досвід інших країн та сприяти впровадженню найвищих стандартів журналістської професії», - зазначила вона.

Чепак висловила сподівання, що нинішній семінар за участі міжнародних експертів дозволить його учасникам передбачати ризики та запобігти інцидентам у роботі журналістів, операторів та фотографів під час масових акцій, а також інших екстремальних ситуацій.

«Наша країна обрала курс на євроінтеграцію. Це означає впровадження європейських стандартів у всіх сферах нашого життя. У тому числі - і в роботі журналістів», - підкреслила Д.Чепак.

«Влада й надалі продовжуватиме вести постійний діалог зі ЗМІ, і сприятиме виконанню професійних обов’язків журналістів», - наголосила керівник Міжвідомчої робочої групи.

Чепак подякувала послу, координатору проектів ОБСЄ в Україні Мадіні Джарбусиновій та усім партнерам проекту за підтримку та участь у семінарі.

У свою чергу Джарбусинова зазначила в ході семінару, що створення умов, за яких журналісти зможуть виконувати свій обов’язок, не хвилюючись за своє життя і здоров’я, - це одне з головних зобов’язань, які взяли на себе всі 57 держав-членів ОБСЄ.

«Питання безпеки журналістів - дуже важлива тема, яка потребує великої уваги як з боку держави, так і громадянського суспільства», - сказала вона.

Посол нагадала, що ОБСЄ розробила посібник з безпеки журналістів, і запевнила, що організація продовжить співпрацю з ЄС у цій сфері.

*** Міжнародний семінар-тренінг «Відкрита розмова: безпека журналіста» організований в межах роботи Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів за підтримки координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Головна мета заходу – обмін досвідом між українськими та міжнародними журналістами щодо безпеки працівників ЗМІ. Участь у семінарі візьмуть експерти з України, Росії, Грузії, Великобританії та Німеччини - практикуючі фотографи, телевізійники, редактори, а також представники європейських правоохоронних організацій.

Рекомендації з безпеки журналістів, що будуть напрацьовані під час семінару «Відкрита розмова: безпека журналіста», стануть основою спеціального посібника для представників ЗМІ.

Також ці матеріали буде передано до Інституту журналістики для використання під час навчання предмету «Безпека журналіста».

Учасники семінару поділяться досвідом роботи в епіцентрі надзвичайних ситуацій, в умовах організованих і стихійних масових акцій.

Спеціальний гість семінару - представник агенції Centurion (Велика Британія) - однієї з найбільших компаній світу, яка готує журналістів до роботи в екстремальних умовах.