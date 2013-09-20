Янукович хоче знайти шлях співпраці з МС, який задовільнить Європу

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на 10-й Ялтинській щорічній зустрічі.

“Що стосується стосунків — вони визначені — Україна впевнено іде шляхом європейської інтеграції, що стосується стосунків з Митним союзом, ми шукаємо цю модель. І я переконаний, що ми її знайдемо. Вона не повинна перешкоджати сьогодні європейській інтеграції. Вона не повинна створювати проблеми, а повинна вирішувати їх”, - сказав Президент.

“Україна знаходиться між двома великими монстрами — Європейським Союзом і Росією, і це ми відчуваємо кожного дня”, - сказав Президент, додавши, що ігнорувати або легковажно ставитися до цієї ситуації Україна не може.

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Янукович висловив вдячність і європейським, і російським партнерам України, які з розумінням ставляться до цього питання.

“Ми не хотіли, не хочемо і не будемо хотіти ніколи протиставляти інтеграційні процеси Захід-Схід, ми хочемо їх об’єднати. І на цьому шляху Україна іде впевнено”, - сказав Президент.

Він переконаний, що створення Єдиного економічного простору від Ванкуверу (Канада) до Владивостоку (Росія) є абсолютно реальним.