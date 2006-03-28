Політрада «Нашої України» висловилась за створення коаліції з БЮТ і СПУ

Політрада блоку “Наша Україна” висловилась за підписання меморандуму про створення демократичної коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, 28 березня відбулося чергове засідання політради "Нашої України" під головуванням голови політради Романа БЕЗСМЕРТНОГО, у якому взяли участь лідери всіх партій, що входять до "Нашої України": Анатолій КІНАХ (ПППУ), Борис ТАРАСЮК (НРУ), Анатолій МАТВІЄНКО (УРП "Собор"), Олексій ІВЧЕНКО (КУН), Володимир СТРЕТОВИЧ (ХДС). Також у засіданні взяв участь прем’єр-міністр України, №1 у списку блоку "Наша Україна" Юрій ЄХАНУРОВ, який поінформував партійців про свою зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

"Ми констатуємо, що парламентські вибори 2006 року відбулися чесно, такий підхід до виборчого процесу об’єднує Україну. Сьогодні ми маємо говорити не про розподіл портфелів, а про розвиток нашої держави – програму уряду і подальше виконання програми Президента", - наголосив прем’єр-міністр. Він також заявив, що "має бути сформована коаліція демократичних сил".

На нараді відзначили, що коаліція має бути окреслена меморандумом, але буде легітимізована після підписання відповідними членами фракцій у парламенті.

Голови партій, які входять до блоку "Наша Україна", поінформували про рішення своїх керівних органів щодо створення парламентської коаліції. Так, на підтримку коаліції в рамках "трійки" висловився лідер НРУ Борис ТАРАСЮК. Він оголосив рішення політради НРУ, за яким "коаліція можлива в межах трьох помаранчевих сил і тих помаранчевих, що ще можуть подолати тривідсотковий бар`єр". Також Б.ТАРАСЮК заявив про необхідність прийняття закону про опозицію і внесення цієї умови до меморандуму. "Приорітетним для нас є і буде зовнішньополітичний курс України до європейської та євроатлантичної інтеграцію при забезпеченні добросусідських рівноправних взаємовигідних відносин з Російською Федерацією та іншими країнами світу", - сказав він.

Голова Партії промисловців і підприємців України А.КІНАХ заявив, що "партія підтримує створення демократичної коаліції, яка консолідуватиме суспільство і ставитиме за мету виконання програми дій Президента". Він не виключив приєднання до такої коаліції представників інших політичних сил. Він наголосив на трьох передумовах, за яких можна починати якісь розмови за межами "помаранчевої трійки". "Перша – визнання стратегічних приорітетів держави та відмова від політики федералізму. Друга – відмова від спроби ввести другу державну мову. Третя умова – визнання евроінтеграційного шляху України", - заявив А.КІНАХ.

Голова ХДС В.СТРЕТОВИЧ заявив, що "партія також підтримує створення демократичної коаліції в рамках "трійки" - "Наша Україна", БЮТ, СПУ і вимагає скасувати депутатську недоторканність".

"Трійка" вже має у парламенті більше 226 голосів і де-факто вже сформувала демократичну коаліцію. Не виключаю, що до цієї більшості на індивідуальній основі приєднаються інші депутати", - сказав голова КУН О.ІВЧЕНКО.

Президії ще двох партій - "Наша Україна" та УРП "Собор" відбудуться сьогодні ввечері.

Прийнято рішення про проведення політради блоку "Наша Україна" 29 березня і вироблення подальшого механізму щодо процедури підписання.

Коаліція має бути проголошена в день оприлюднення офіційних даних ЦВК щодо результатів парламентських виборів 2006 року.