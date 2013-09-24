У Литві через жорстоке вбивство школярки хочуть повернути смертну кару

Після того, як у Литві була згвалтована і вбита 17-річна школярка, в країні зажадали повернути смертну кару. З такою вимогою, виступив депутат Сейму, староста фракції «Порядок і справедливість» Пятрас Гражуліс, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Delfi.lt.

Парламентарій вже зареєстрував відповідні поправки до Кримінального кодексу. У пояснювальній записці він зазначив, що «криміногенна ситуація і нахабство злочинців стають некерованими, суспільство відчуває себе у небезпеці, тому повернення смертної кари - це один із заходів відтворення почуття безпеки».

Гражуліс також послався на недавнє соціологічне дослідження, проведене компанією Spinter tyrimai. Воно показало, що повернення смертної кари підтримує приблизно половина жителів Литви. Серед злочинів, за які слід страчувати, респонденти в основному називали особливо жорстокі вбивства, згвалтування дітей, деякі пропонували стратити за торгівлю людьми та продаж наркотиків.

Опитування проводилося в квітня 2013 року серед жителів Литви у віці від 18 до 75 років. Статистична похибка, як наголошується, становила близько трьох відсотків.

Жорстоке вбивство, яке зумовило резонанс у Литві, було скоєно минулого тижня. Жертвою стала 17 -річна мешканка Паневежського району, злочинці - кілька молодих людей, раніше судимих. За попередньою версією, вони викрали школярку, згвалтували, а потім вбили, залишили труп у машині і підпалили.

Двоє підозрюваних вже затримано. Суд санкціонував їх арешт.

У зв'язку з подією також було піднято питання про ефективність роботи служби « 112» (Єдиного центру допомоги ). Як з'ясувалося, школярка після того, як її викрали, кілька разів дзвонила за цим номером, вона розповіла, що її згвалтували і збираються вбити (дзвінки були зроблені, коли злочинці везли жертву в багажнику машини). Як констатували пізніше в МВС республіки, співробітники центру «не зробили все можливе», щоб встановити місцезнаходження жертви.

Смертна кара в Литві була скасована в 1998 році. Відмова від цієї міри покарання був одним з умов вступу республіки до ЄС.