У ПР підозрюють опозицію в саботажі євроінтеграції

«Опозиціонери люблять розповідати вітчизняним журналістам та зарубіжним гостям про те, як гаряче вони підтримують інтеграцію до Європейського Союзу. Але ціна слів політиків визначається їх справами , а депутатів - результатами їх голосувань у Верховній Раді. А з цим в опозиціонерів ніяк не складається» , - заявив регіонал Михайло Чечетов , повідомляє прес -служба ПР.

Як повідомив Чечетов , Конституційний Суд вже схвалив президентський законопроект поправок до розділу «Правосуддя » Конституції України , а Венеціанська комісія прямо сказала , що очікує його якнайшвидшого прийняття. « Її голова Джанні Букіккіо зовсім недавно підтримав законопроект Глави держави і назвав пропоновані зміни позитивним кроком » , - додав нардеп. «Але думка європейських юристів , схоже , не цікавить доморощених опозиційних « правознавців » , оскільки заважає їм діяти за принципом «чим гірше - тим краще» , - підкреслив народний депутат. Він зазначив , що колишній адвокат Сергій Власенко , більше відомий як захисник Юлії Тимошенко , вже розкритикував документ , схвалений Венеціанською комісією. « Однопартійці вже взяли під козирок і пообіцяли за нього не голосувати. Хоча для прийняття євроінтеграційних законів часу залишається обмаль . Сергій Власенко знає , чим загрожує Україні зрив голосування. Але йде на свідомий підрив співпраці влади і опозиції.

Очевидно , що єдино можливе визначення таких дій - це саботаж. Політичний саботаж. У чиїх інтересах діють політичні диверсанти - теж не секрет » , - резюмував Михайло Чечетов.