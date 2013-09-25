У ПР підозрюють опозицію в саботажі євроінтеграції
Регіонали підозрюють опозицію в намірі зірвати голосування за євроінтеграційний закон.
«Опозиціонери люблять розповідати вітчизняним журналістам та зарубіжним гостям про те, як гаряче вони підтримують інтеграцію до Європейського Союзу. Але ціна слів політиків визначається їх справами , а депутатів - результатами їх голосувань у Верховній Раді. А з цим в опозиціонерів ніяк не складається» , - заявив регіонал Михайло Чечетов , повідомляє прес -служба ПР.
Як повідомив Чечетов , Конституційний Суд вже схвалив президентський законопроект поправок до розділу «Правосуддя » Конституції України , а Венеціанська комісія прямо сказала , що очікує його якнайшвидшого прийняття. « Її голова Джанні Букіккіо зовсім недавно підтримав законопроект Глави держави і назвав пропоновані зміни позитивним кроком » , - додав нардеп. «Але думка європейських юристів , схоже , не цікавить доморощених опозиційних « правознавців » , оскільки заважає їм діяти за принципом «чим гірше - тим краще» , - підкреслив народний депутат. Він зазначив , що колишній адвокат Сергій Власенко , більше відомий як захисник Юлії Тимошенко , вже розкритикував документ , схвалений Венеціанською комісією. « Однопартійці вже взяли під козирок і пообіцяли за нього не голосувати. Хоча для прийняття євроінтеграційних законів часу залишається обмаль . Сергій Власенко знає , чим загрожує Україні зрив голосування. Але йде на свідомий підрив співпраці влади і опозиції.
Очевидно , що єдино можливе визначення таких дій - це саботаж. Політичний саботаж. У чиїх інтересах діють політичні диверсанти - теж не секрет » , - резюмував Михайло Чечетов.