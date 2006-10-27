Білорусь шукає можливості отримувати енергоносії в обхід Росії

Білорусь розглядає варіанти поставок енергоносіїв у країну в обхід Росії.

Про це заявив прем`єр-міністра Білорусі Сергій СІДОРСЬКИЙ за підсумками засідання Міждержавної ради країн-учасниць Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) на рівні глав урядів, повідомили УНІАН в прес-службі білоруського уряду.

«Будь-яка країна має право розглядати різні варіанти надходження енергії в країну. Але в ЗМІ, насправді, багато спекуляцій», - сказав С.СІДОРСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що Білорусь запропонувала Україні виробити спільну позицію в області тарифів на транзит російського газу для подальшого ведення переговорів у форматах Росія-Україна і Росія-Білорусь.

Крім того, ЗМІ також повідомляли про те, що Білорусь звернулася до України з проханням розглянути можливість поставки середньоазіатського газу в обсязі 10 млрд. кубометрів газу з туркменського обсягу, виділеного компанією RosUkrEnergo для України по газопроводу Івацевичі-Долина, який зв`язує Україну і Білорусь.

Проте, директор із зовнішньоекономічних зв`язків «Укртрансгазу» Ігор ПОНОМАРЕНКО заявив, що реекспорт середньоазіатського газу в Білорусь через територію України неможливий. «Газопровід Івацевичі-Долина працює, але не на повну потужність. І проблема сьогодні не в тому, скільки і куди він зможе перекачувати, а в тому, чи будуть взагалі ресурси. Україна думає про те, як забезпечити газом себе, а про реекспорт, наскільки я знаю, зазвичай говорять, коли є надлишки чогось», - сказав І.ПОНОМАРЕНКО.