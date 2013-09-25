Азаров хоче вирішити торгові питання з Росією за правилами СОТ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Азаров заявив на брифінгу, коментуючи результати зустрічі з Медведєвим.

«Я висловив свою позицію, що так ми визнаємо право наших партнерів по СНД, по Митному союзу розглядати можливі ризики. Безумовно, ми готові разом з ними такі ризики розглядати, і я на цьому акцентував увагу, що вже час від загальних фраз перейти до конкретного розгляду можливих ризиків, вивчення їх розмірів, наслідків і т. д. Разом з тим, я звернув увагу на те, що правила СОТ, якими керується і Росія, і Україна, дають достатньо можливостей, щоб врегулювати можливий реекспорт та безліч інших питань, про які зараз російська сторона говорить», - сказав Азаров.

Він висловив надію, що всі проблемні питання між Україною і Росією вдасться зняти.

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«Я впевнений, що за наявності доброї волі можна будь-які питання вирішувати , в тому числі і ці», - сказав прем'єр-міністр України. Він також повідомив, що в ході зустрічі з російським прем'єром були обговорені питання митних обмежень при ввезенні українських товарів на територію РФ, питання поставок кондитерської та трубної продукції до Росії.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня в Астані (Казахстан) прем'єр-міністр України Микола Азаров запропонував прем'єр-міністру Російської Федерації Дмитру Медведєву перейти до предметного обговорення торгових питань, які викликають занепокоєння у Російської Федерації у зв'язку з майбутнім підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.