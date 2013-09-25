Липнева аварія поїзда в Іспанії: з'явилися нові підозрювані

18:37, 25 вересня 2013
Політика
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Двадцять два чинні та колишні співробітники залізничної компанії стали підозрюваними у справі про катастрофу пасажирського поїзда в Іспанії, яка сталася в липні

У катастрофі іспанського поїзда влітку підозрюють 22 особи

Зокрема, на допит як підозрюваного у справі про масштабну аварію з 79 жертвами викликали чинного президента державної корпорації Adif, а також двох його попередників  повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство Associated Press.

Adif відповідає в Іспанії за залізничну інфраструктуру, і співробітники корпорації можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо суд встановить, що аварія була пов'язана з недостатньою безпекою на шляхах. У суді не виключають, що у справі з'являться й нові підозрювані з-серед співробітників Adif.

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Раніше обвинувачення у справі про катастрофу поїзда було висунуто машиністу Франсіско Хосе Гарсону Амо: він відмовився від надання свідчень і відпущений на свободу під заставу. Відразу після аварії в телефонній розмові, розшифровка якої була оприлюднена в іспанських ЗМІ, машиніст говорив, що раніше неодноразово попереджав про небезпеку повороту залізничних колій в районі міста Сантьяго-де-Компостела.

Нагадаємо, поїзд компанії Renfe, що йшов з Мадрида в Ферроль, зійшов з рейок 24 липня. Вагони врізалися в бетонну стіну, жертвами аварії стали 79 осіб. Як з'ясувалося, поїзд розвинув на небезпечній ділянці швидкість в 190 кілометрів на годину за ліміту всього 80 кілометрів на годину. Згодом стало відомо, що Гарсон Амо неодноразово порушував швидкісні обмеження зі спортивного інтересу.

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