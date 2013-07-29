Аварія поїзда в Іспанії: машиніста відпустили під заставу

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Sky News. Таке рішення було ухвалено ввечері в неділю, 28 липня, на попередньому судовому засіданні, що відбулося в закритому режимі. Сума застави не уточнюється.

52-річний Франсиско Хосе Гарсон Амо, який керував потягом, що зійшов з рейок, звинувачується у злочинній недбалості, що стала причиною загибелі людей. Раніше машиніст відмовився від надання свідчень.

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Нагадаємо, пасажирський поїзд, що прямував за маршрутом Мадрид-Ферроль 24 липня зійшов з рейок на під'їзді до міста Сантьяго-де-Компостела. Загинули, за останніми даними, 79 осіб, близько 130 отримали поранення. У лікарнях залишаються кілька десятків постраждалих під час аварії поїзда, стан яких лікарі оцінюють як критичний.

Офіційні версії аварії потягу поки не озвучені, проте, за наявними даними, потяг рухався зі значним перевищенням швидкості. На ділянці з обмеженням швидкості в 80 кілометрів на годину поїзд, як повідомляється, розвинув швидкість у 194 кілометри на годину. Планується, що офіційні версії події будуть озвучені після розшифровки «чорних скриньок», встановлених на поїзді.