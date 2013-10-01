Герман пообіцяла піти з політики, якщо Янукович "не полегшить долю Тимошенко"

Про це вона заявила в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

"Я думаю, що карту Тимошенко будуть розігрувати опоненти України для того, щоб перешкодити руху України вперед. Юлія Володимирівна, сама того не бажаючи, стала механізмом, який використовують вороги України для того, щоб не пустити Україну на західний шлях розвитку", - сказала Герман, яку цитує Українська правда.

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"Я вірю, що вона сама зробить заяву і скаже, що євроінтеграція України, доля України, важливіша від долі однієї людини… Так само я вірю, що вслід за (канцлером Німеччини) Меркель, яка заявила, що Україна повинна підписати асоціацію, незважаючи на цей фактор (Тимошенко), скажуть це й інші країни…", - додала депутатка.

"Я вірю, що підписавши асоціацію, ставши міцно на ноги, президент України, який шукає виходу з цієї ситуації, знайде вихід і полегшить долю своєї опонентки. Але полегшить не під тиском держав і чужих лідерів, не під погрозами… ні, він зробить це з висоти свого милосердя, свого християнського переконання і своєї сутності…", - продовжила Герман.

"Я вірю в це. І якщо моя віра перед вами виявиться лише ілюзіями моїми, я готова прийти і сказати: "Я назавжди відходжу з політики, бо я помилилася в цій людині". Але я знаю цю людину більш як 8 років … Думаю, що моя віра у нього має підстави…", - підкреслила вона.