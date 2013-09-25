Коморовський вважає справу Тимошенко "важливою перешкодою" для підписання угоди з ЄС

Про це повідомляє офіційний веб-сайт глави польської держави з посиланням на слова Коморовського після зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Нью-Йорку, яка відбулася 24 вересня.

Президент Польщі, коментуючи результати зустрічі, в якій брали участь глава Ради ЄС Герман Ван Ромпей та Президенти ще шести держав Євросоюзу, позитивно оцінив підготовку України до підписання згаданої угоди.

Водночас, за його словами, ще не всі умови для підписання цього документу виконані українською владою.

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"Ми висловили глибоку надію, що Україна знайде спосіб на усунення важливої перешкоди для підписання Угоди про асоціацію, а саме - "справи Тимошенко", - сказав Коморовський.

Президент Польщі відзначив, що в цій справі треба знайти здоровий компроміс, котрий дозволив би гідно вийти з неї для усіх сторін.

"Ми розраховуємо, що саміт у листопаді буде успіхом України та ЄС", - сказав Коморовський.

Глава Польської держави також зазначив, що в Нью-Йорку відбулася двостороння розмова глави Ради Євросоюзу з Януковичем, яку він назвав дуже важливою та плідною.

"Це особливо важливо у ситуації, коли маємо справу з безпрецедентними політичними та економічними натисками, які мають знеохотити держави "Східного партнерства" інтегруватися із Західним світом", - додав Коморовський.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович на підході до преси у Нью-Йорку 24 вересня заявив, що питання колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко вирішуватиметься після звіту місії Кокса-Квасневського 21 жовтня.

Янукович зауважив, що позиція України щодо "питання Тимошенко" залишається незмінною. "Зараз працює місія (Кокса-Квасневського - УНІАН), вона дуже важлива, тому що раніше складалося таке враження, що ми не бажаємо чогось робити, сьогодні є спільна точка зору по багатьом питанням, але якою вона буде - буде відомо коли будуть підводитися підсумки цієї місії", - сказав Янукович.

Він не виключив, звіт місії Кокса-Квасневського буде озвучено 21 жовтня на засіданні Ради Міністрів закордонних справ ЄС. "І тоді все стане на свої місця", - наголосив Президент.