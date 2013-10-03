Україні у "торговій війні" з РФ треба зберігати спокій – єврокомісар

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Звісно є спроби розпочати ось таку торговельну війну. Коли з'являється такий ризик, мені здається, що треба вдатися до двох речей: по-перше, дотримуватися спокою, а по-друге, треба звернутися до СОТ", - сказав єврочиновник, якого цитує Українська правда.

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"Ми це зробимо (звернемося до СОТ) якраз від Литви, і вас підтримаємо у таких зусиллях", - додав він.

"Все ж таки треба бути холоднокровним, тому що Росія драматизує, штучно драматизує це становище. Потрібно, щоб у вас була холодна голова, і ми тоді розберемося", - заявив Карл Де Гухт.

Нагадаємо, станнім часом Росія чинить тиск на країни пострадянського простору, намагаючись зашкодити їх зближенню з ЄС.

Так, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація працедавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол.

Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

Експерти обох країн пов'язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про вільну торгівлю з ЄС.