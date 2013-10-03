Кожара обговорить у Таллінні інтеграцію України до Євросоюзу
02:55, 03 жовтня 2013Політика
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Міністр закордонних справ України Леонід Кожара в четвер прибуде з офіційний візитом до Естонії, де обговорить з керівництвом країни питання інтеграції України до Європейського союзу.
Кожара зустрінеться з міністром закордонних справ Естонії , спікером парламенту і прем'єр-міністром
Про це повідомила прес-служба естонського МЗС, пише РІА Новости.
У ході візиту Кожара зустрінеться з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Паетом, спікером парламенту Ене Ергма і прем'єр-міністром Андрусом Ансіпом.
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