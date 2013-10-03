Кожара обговорить у Таллінні інтеграцію України до Євросоюзу

02:55, 03 жовтня 2013
Політика
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Міністр закордонних справ України Леонід Кожара в четвер прибуде з офіційний візитом до Естонії, де обговорить з керівництвом країни питання інтеграції України до Європейського союзу.

Леонід Кожара

Про це повідомила прес-служба естонського МЗС, пише РІА Новости.

У ході візиту Кожара зустрінеться з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Паетом, спікером парламенту Ене Ергма і прем'єр-міністром Андрусом Ансіпом.

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На саміті країн Східного партнерства, який пройде в кінці листопада в Вільнюсі, імовірно буде підписано договір про асоціацію та вільну торгівлю між ЄС і Україною і парафовано аналогічний договір з Молдовою і Грузією.

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