Президент Венесуели погрожує висилкою всім дипломатам США

«Для початку я викинув з країни їх ініціативну групу з дестабілізації обстановки в державі. Тепер, якщо вони збираються грати з нами, я викину їх усіх», - цитує Мадуро агентство AFP, передає Russia Today.

2 жовтня з Вашингтона вислали трьох венесуельських дипломатів, в тому числі повіреного в справах. Це стало відповіддю на аналогічну акцію від 30 вересня з боку Каракаса.

Сам президент Венесуели Ніколас Мадуро стверджує, що вислані з країни дипломати займалися фінансуванням опозиції, а крім цього, причетні до саботажу енергомереж країни, коли 70 відсотків її території залишилося без світла.

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Востаннє Мадуро оголошував про висилку двох американських дипломатів незадовго до появи повідомлення про смерть президента Уго Чавеса, 5 березня. Будучи тоді віце-президентом, він заявив, що США готували військовий переворот проти смертельно хворого глави держави.

У відповідь на це 9 березня персонами нон грата в Сполучених Штатах були оголошені два венесуельські дипломата.