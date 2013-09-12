Митний референдум: Ініціативна група подала в ЦВК документи про реєстрацію

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського вибору.

У повідомленні наголошується, що сьогодні, 12 вересня, о 9.00, уповноважений ініціативної групи подав до Центрвиборчкому необхідні для реєстрації групи з проведення референдуму документи.

У повідомленні нагадується, що «українські громадяни створили ініціативну групу з проведення всеукраїнського референдуму з питання «Чи підтримуєте ви приєднання України до Митного союзу з Росією, Білорусією і Казахстаном?». Групу було створено на зборах, які відбулися в Києві на стадіоні «Спартак» 8 вересня 2013 року. Учасники зборів одноголосно підтримали питання, яке має бути винесене на всеукраїнський референдум».

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Як наголошується, ініціативна група з проведення референдуму складається з 9892 осіб, з яких рівно половина, 4946 — активісти Громадського руху «Український вибір», а інша половина – представники Комуністичної партії.

Згідно із Законом України «Про референдум», ЦВК у п'ятиденний строк здійснює аналіз документів на предмет їх відповідності законодавству і за результатами приймає постанову про реєстрацію ініціативної групи або про відмову в реєстрації із зазначенням мотивів такого рішення.

Після ухвалення Центрвиборчкомом рішення члени ініціативної групи в сорокаденний строк повинні зібрати не менш як три мільйони підписів.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Європейської партії України заборонив Комуністичній партії організовувати і проводити збори громадян з приводу проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо вступу (приєднання) України до Митного союзу. Також ухвалою суду Центральній виборчій комісії заборонено направляти свого представника на збори громадян України з приводу проведення всеукраїнського референдуму.

Проте 3 вересня лідер КПУ Симоненко сказав, що збори громадян з підготовки референдуму все ж відбудуться 8 вересня.

За даними ЗМІ, Компартія подала друге повідомлення до ЦВК і зазначила, що збори відбудуться 8 вересня, але тема зборів інша – вступ до ЄврАзЕс.

8 вересня учасники зборів, які проходили на стадіоні "Спартак", затвердили питання на всеукраїнський референдум: «Чи підтримуєте ви приєднання України до Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації?» з варіантами відповіді «та» чи ні».

В той же час, за словами державного виконавця, якого не пустили на збори ініціативної групи КПУ і «Українського вибору» 8 вересня, Центральна виборча комісія не зможе зареєструвати ініціативну групу з референдуму у зв'язку з незаконністю зборів громадян України з приводу ініціювання проведення всеукраїнського референдуму про приєднання України до Митного союзу.

«Сьогоднішні збори є незаконними. Мене не пустили на стадіон, тому було складено акт про перешкоджання роботі виконавця. Рішення про притягання до відповідальності прийматимуть органи внутрішніх справ», - заявив даржвиконавець журналістам, підкресливши, що ЦВК не зможе зареєструвати ініціативну групу у зв'язку з незаконністю зборів.