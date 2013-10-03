Львівська облрада схвалила угоду з Chevron про видобуток сланцевого газу

Як передає кореспондент УНІАН, «за» дане рішення проголосували 66 депутатів із 102 присутніх на сесії. Всього у Львівській обласній раді 116 депутатів. Не голосували депутати від фракції ”Свобода”.

Розгляд питання про погодження угоди тривав близько шести годин.

На тему: У Львові свободівці блокують облраду через закиди у хабарництві

Перед початком голосування до сесійної зали увірвалося кілька учасників акції протесту, що проходила сьогодні під стінами обласної ради проти видобутку сланцевого газу на Львівщині. Вони скандували гасла: «Ви продали Україну!», «Ганьба!» та «Батьківщина», УДАР, Партія регіонів – зрадники українського народу!»

Як заявила народний депутат, голова Львівської облради ВО «Свобода» Ірина Сех, «депутатів Львівської обласної ради шантажем, примусом, батогом змусили проголосувати за погодження угоди щодо видобування сланцевого газу на Олеській площі».

«Вирішувалося не тільки те, чи видобуватимуть сланцевий газ на Львівщині. Питання полягало в тім, чи режим Януковича зламає Львівщину, Галичину, Львівську обласну раду. Сьогодні з’явилися «тушки» у Львівській обласній раді. Жодне село чи район жодному з депутатів Львівської обласної ради не доручали голосувати за «сланцеву» угоду. Навпаки – відбувалися сесії місцевих рад, на яких громади давали доручення депутатам не підтримувати цю корупційну угоду. Це не є угода в інтересах Держави Україна, в інтересах громади Львівщини та Івано-Франківщини», - наголосила Сех.

Як повідомляв УНІАН, у червні ц.р. Кабінет міністрів України передав проект угод про розподіл продукції щодо Олеської площі для узгодження до Львівської та Івано-Франківської облрад.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості на прохання Івано-Франківської та Львівського обласних рад ухвалило рішення підвищити екологічні вимоги до видобутку сланцевого газу на Олеській площі, яку спільно здійснюватимуть компанії Chevron і «Надра Олеська».

20 вересня цього року Івано-Франківська обласна рада на позачерговій сесії узгодила нову редакцію проекту Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах площі ”Олеська”, між державою Україна, компанією ”Шеврон Юкрейн Б. В.” і ТОВ ”Надра Олеська”.

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська та Івано-Франківська області) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 року переможцями конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси на Олеській площі становлять 3 трлн куб. м газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 млрд грн інвестицій і 25 млрд грн - на етапі промислової розробки.