У Львові свободівці блокують облраду через закиди у хабарництві

Як передає кореспондент УНІАН, „свободівці” вимагають, аби компанія озвучила свою позицію з приводу звинувачень, які пролунали від голови фракції Партії регіонів в обласній раді Ігоря Грещука, який публічно заявив, що начебто ВО «Свобода» вимагала від компанії ”Шеврон Юкрейн Б. В.” 450 млн дол. хабара за погодження угоди про розподіл продукції, тобто стосовно видобування сланцевого газу на Олеській площі.

На сесії сьогодні в залі присутні народні депутати України від ВО «Свобода» Ірина Сех, Олег Панькевич, Михайло Блавацький, Андрій Тягнибок.

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Як зазначив „свободівець” Йосиф Ситник, „це звинувачення зачіпає не лише «Свободу», а й іноземного інвестора, який прагне вести бізнес в Україні, зокрема на Львівщині. Тому компанія повинна оприлюднити свою позицію з цього приводу”.

На початку сесійного засідання Львівської обласної ради депутат від провладних сил озвучив пропозицію внести до порядку денного питання погодження Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуть на Олеській площі, між державою Україна та компанією ”Шеврон Юкрейн Б. В.”. Під цією ініціативою підписалися понад 60 депутатів провладних фракцій, а також представники деяких опозиційних сил. Депутати від ВО «Свобода» виступили проти внесення до порядку денного цього питання, оскільки це порушує регламент ради та законодавство України. Однак, більшістю голосів питання про погодження Угоди було внесено в порядок денний сесії.

«Сьогодні йдеться навіть не про те, чи будуть видобувати сланцевий газ на Львівщині. Питання – чи дозволимо ми поглумитися над нашою землею, чи вдасться режимові зламати останній бастіон – непокірну Львівщину?», – зазначила народний депутат від ВО «Свобода» Ірина Сех.

На даний час депутати перебувають у залі, члени Президії сесійного засідання також на своїх місцях, а представники фракції ВО „Свобода” продовжують блокувати трибуну.

У кулуарах сесії депутати зазначають, що робота сесії відновиться коли буде завершено переклад листа від компанії „Шеврон” з відповіддю щодо звинувачень ВО „Свобода” у вимаганні хабара, який ніби-то нещодавно отримала обласна рада.

Як повідомляв УНІАН, у квітні міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков заявив, що УРП з компанією Chevron із видобутку сланцевого газу на заході України може бути підписано до 1 червня 2013 року за умови позитивного рішення обласних рад.

У червні ц.р. Кабінет міністрів України передав проект угод про розподіл продукції щодо Олеської площі для узгодження до Львівської та Івано-Франківської облрад.

20 вересня цього року Івано-Франківська обласна рада на позачерговій сесії узгодила нову редакцію проекту Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах площі ”Олеська”, між державою Україна, компанією ”Шеврон Юкрейн Б. В.” і ТОВ ”Надра Олеська”. В новій редакції, на прохання Івано-Франківської та Львівського обласних рад, були підвищені екологічні вимоги до видобутку сланцевого газу на Олеській площі.

Кабінет міністрів України розпорядженням від 28 серпня 2013 року вдруге продовжив термін підписання Угоди про розподіл продукції з американською компанією Chevron із видобутку сланцевого газу на Олеській площі до 24 листопада 2013 року.

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська та Івано-Франківська області) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 року переможцями конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси на Олеській площі становлять 3 трлн куб. м газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 млрд грн інвестицій і 25 млрд грн - на етапі промислової розробки.