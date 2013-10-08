Митний референдум: ЦВК відмовила у реєстрації ініціативної групи

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення на сьогоднішньому засіданні проголосували 9 членів ЦВК, а 2 членів ЦВК утримались.

Як зазначила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна, комісія розглянула документи зборів громадян щодо проведення референдуму за народною ініціативою, які відбулись 29 вересня. За результатами аналізу поданих документів було встановлено, що на зборах при утворенні ініціативної групи з питання “Чи підтримуєте ви приєднання України до Митного союзу, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Росії? Так. Ні.” не було дотримано порядку, передбаченого статтею 30 Закону України про Всеукраїнський референдум.

Усенко-Чорна нагадала, що відповідно до ухвали Окружного адмінсуду від 25 вересня ЦВК заборонено відправляти свого представника на зазначені збори, про що комісія поінформувала їхніх організаторів — Симоненка, Адвену та Буйка. Таким чином, організаторам зборів було відомо про неможливість посвідчення представником ЦВК факту проведення вказаних зборів, що є обов'язковою вимогою закону.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Європейської партії України заборонив КПУ організовувати і проводити збори громадян з приводу проведення всеукраїнського референдуму про вступ України до Митного союзу. Також ухвалою суду ЦВК було заборонено направляти свого представника на збори громадян України з приводу проведення референдуму.

Проте 3 вересня лідер КПУ Петро Симоненко сказав, що збори громадян з підготовки референдуму все ж таки відбудуться 8 вересня.

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8 вересня учасники зборів, що проходили на стадіоні "Спартак", затвердили питання на всеукраїнський референдум: «Чи підтримуєте ви приєднання України до Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації?» з варіантами відповіді «так» чи ні».

12 вересня ініціативна група з проведення референдуму про вступ України до Митного союзу подала до Центрвиборчкому документи для реєстрації.

17 вересня ЦВК не зареєструвала ініціативну групу з проведення всеукраїнського референдуму про вступ України до Митного союзу.

23 вересня до ЦВК знову надійшло повідомлення від Компартії про проведення 29 вересня зборів громадян щодо всеукраїнського референдуму про вступ України до Митного союзу. Збори планувалось провести 29 вересня на стадіоні “Спартак” у Києві. 26 вересня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Центральній виборчій комісії направляти свого представника на збори громадян з організації всеукраїнського референдуму про вступ України до Митного союзу, які були заплановані на 29 вересня.

Втім, 29 вересня КПУ та представники руху "Український вибір" вдруге провели збори громадян з формування ініціативної групи з організації референдуму за вступ України до МС.

3 жовтня міністр юстиції України Олена Лукаш заявила, що вважає нелегітимним збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питання вступу України до Митного союзу, що відбулися 29 вересня.

За словами Лукаш, доки діють судові рішення про заборону проведення зборів, ці збори не матимуть правових наслідків.

4 жовтня у КПУ повідомили, що до ЦВК надійшли повідомлення про проведення в регіонах України зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно зовнішньоекономічної інтеграції України.

На зборах розглядатимуться питання про доцільність проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо зовнішньоекономічної інтеграції України; точне формулювання питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою; утворення персонального складу ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою; призначення уповноваженого представника ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

За даними КПУ, збори громадян мали відбутись 6 жовтня в Сімферополі, Харкові, Чернігові, Донецьку, Запоріжжі. А 9 жовтня - у Миколаєві, Кривому Розі, Севастополі, Сумах. На 12 жовтня збори громадян заплановані в Одесі, Вінниці, Полтаві, Кіровограді, Житомирі, Каховці Херсонської області.