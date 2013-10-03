Суд виправдав відмову ЦВК щодо проведення референдуму про вступ до Митного союзу

Окружний адміністративний суд Києва підтвердив законність рішення ЦВК про відмову у реєстрації ініціативної групи щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо вступу (приєднання) України до Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський.

“Раніше прийнята постанова ЦВК була оскаржена у судовому порядку… У задоволенні позову відмовлено. Відповідно, підтримано правову позицію, яку зайняла ЦВК”, - сказав Охендовський.

Він також зазначив, що сьогодні до ЦВК почали надходити документи для реєстрації ініціативної групи, сформованої на зборах громадян щодо всеукраїнського референдуму, які пройшли 29 вересня. Він зауважив, що з моменту завершення прийому документів у ЦВК буде 5 днів для їхнього розгляду та прийняття рішення щодо реєстрації чи не реєстрації ініціативної групи.