Рибак заблокував картку Маркова

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам під час брифінгу сказав голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

“Суд прийняв рішення, остаточна інстанція, що Марков не є народним депутатом України”, - сказав Рибак.

Він зазначив, що з 20 вересня Маркову не нараховується заробітна плата, його картку для голосування заблоковано і його помічники будуть звільнені з посад.

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Водночас Рибак додав, що у Маркова залишається його посвідчення, за яким він зможе заходити до приміщення парламенту, але голосувати вже не буде.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію депутата Верховної Ради Маркова.

Таким чином суд визнає доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі №133 у Одесі, де переможцем було визнано Маркова.

Авторами позову до ЦВК про визнання протиправної її бездіяльності і про скасування її рішення про реєстрацію Маркова є три особи, зокрема екс-депутат Юрій Кармазін.

20 вересня голова ВР заявив, що виконає рішення суду щодо позбавлення депутатських повноважень Маркова.