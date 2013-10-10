Рада попередньо схвалила посилення гарантій незалежності суддів
11:53, 10 жовтня 2013Політика
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Верховна Рада попередньо схвалила зміни до Конституції щодо посилення гарантій незалежності суддів.
Парламент попередньо схвалив зміни до Конституції
Верховна Рада попередньо схвалила євроінтеграційний президентський проект закону про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів.
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Як передає кореспондент УНІАН, за постанову про попереднє схвалення цього законопроекту проголосували 244 із 410 народних депутатів, заєстрованих у сесійній залі.
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