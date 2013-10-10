Рада попередньо схвалила посилення гарантій незалежності суддів

Верховна Рада попередньо схвалила євроінтеграційний президентський проект закону про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів.

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Як передає кореспондент УНІАН, за постанову про попереднє схвалення цього законопроекту проголосували 244 із 410 народних депутатів, заєстрованих у сесійній залі.