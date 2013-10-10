У ПР називають "верхом цинізму" відмову опозиції голосувати за єврозакони

Таку думку висловив народний депутат України , член депутатської фракції ПР, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя Дмитро Шпенов.

«Позиція опозиційних фракцій не може викликати іншої реакції, крім щирого подиву. Представники найавторитетніших європейських органів - Венеціанської комісії, Парламентської асамблеї Ради Європи - абсолютно ясно і однозначно виступили на підтримку президентського законопроекту саме в нинішній редакції. Його швидке прийняття названо важливою умовою підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. У таких умовах непідтримка даного законопроекту може сприйматися тільки як спроба поставити під загрозу євроінтеграційні устремління України» , - підкреслив народний депутат. Він також нагадав , що всього лише місяць тому 377 народних депутатів, серед яких були і представники всіх опозиційних фракцій , підтримали направлення законопроекту до Конституційного Суду України. «Законопроект за минулий місяць не змінився. Що змінилося в настроях колег - залишається тільки здогадуватися» , - сказав Дмитро Шпенов.

Також він зазначив, що, всупереч заявам опозиції, президентський законопроект не тільки не підсилює повноваження Глави держави в судовій системі, але навіть скорочує їх. Дмитро Шпенов зазначив, що парламент повинен буде остаточно схвалити зміни до Конституції на наступній сесії і висловив упевненість, що до того часу вдасться переконати опозиційні фракції у необхідності підтримки законопроекту і отримати не менш значний результат, ніж при направлення законопроекту до Конституційного Суду.