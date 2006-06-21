Порошенко має надію, що він всерйоз і надовго

Кандидат від “Нашої України” на посаду голови Верховної Ради Петро ПОРОШЕНКО сподівається виправдати довіру однопартійців і заявляє, що “помаранчева” коаліція створена “всерйоз і надовго”.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам П.ПОРОШЕНКО нагадав про те, що «Наша Україна» прийняла рішення підписати угоду про створення демократичної коаліції з СПУ і БЮТ і рекомендували депутатам з «Нашої України» поставити підписи під угодою.

«Я думаю, що ця подія яскравим чином спростовує ті звинувачення, ті застереження, які висловлювались щодо того, що партія «Наша Україна» не є послідовною у відстоюванні інтересів помаранчевої коаліції», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

На його думку, представники «Нашої України» провели “блискучі” переговори, в результаті яких досягнуто компромісну угоду. П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що «Наша Україна» збирається виконувати її в повному обсязі. «Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити результативне голосування на підтримку цієї угоди в залі, і мені здається, що ця коаліція створена всерйоз і надовго», - наголосив він.

За словами П.ПОРОШЕНКА, угода вже парафована, її підписали від “Нашої України” - Роман ЗВАРИЧ, від БЮТ - Олександр ТУРЧИНОВ, від СПУ - Йосип ВІНСЬКИЙ, і він вважає, що з боку керівних органів цих політичних сил не буде жодних несподіванок.

Говорячи про своє висунення на посаду спікера, П.ПОРОШЕНКО сказав: «Я зроблю все можливе для того, щоб «не підвести і виправдати довіру ради партії».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, політрада політичної партії “Народний Союз Наша Україна” майже одноголосно підтримала кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради України.