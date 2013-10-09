Тимошенко можуть забрати на лікування до Німеччини на цьому тижні - німецькі ЗМІ

Німецькі ЗМІ вважають , що глава МЗС Німеччини Гідо Вестервелле , який на поточному тижні відвідає Київ , може забрати на лікування в ФРН ув'язнену екс -прем'єра Юлію Тимошенко. У німецькому зовнішньополітичному відомстві коментувати таку можливість відмовилися , однак і не спростували її , повідомляє РІА Новини з посиланням на Deutsche Welle.

За даними МЗС ФРН , в кінці цього тижня Вестервелле буде знаходитися в Києві. Офіційний привід для візиту - участь у конференції , присвяченій програмі "Східного партнерства " Європейського Союзу. Однак заплановані і політичні переговори , в ході яких , як очікується , буде йти мова також про Юлію Тимошенко , зазначається на сайті німецької радіостанції .

На брифінгу в середу представник МЗС Німеччини , відповідаючи на запитання , чи будуть знаходитися лікарі клініки " Шаріте " на борту літака , в якому полетить до Києва глава відомства , відповів , що " за його даними , не будуть".

Берлін сподівається , що Тимошенко незабаром випустять на свободу. "Ми і далі готові вносити до цього свій внесок , і наша пропозиція надати Тимошенко медичну допомогу в Німеччині залишається в силі" , - заявив представник МЗС ФРН.

На тему: Президент Німеччини закликає Януковича звільнити Тимошенко

Вестервелле прилетить до Києва в четвер увечері і перебуватиме в українській столиці до вечора п'ятниці. Якби міністру закордонних справ Німеччини , який незабаром залишить арену великої політики через ураження його Вільної демократичної партії на недавніх парламентських виборах , дійсно вдалося б привезти Тимошенко на борту свого літака на лікування до Німеччини , це могло б стати апофеозом його дипломатичної кар'єри , відзначає Deutsche Welle.

Звільнення Тимошенко необхідно для успіху Києва на саміті " Східного партнерства" , де Україна сподівається підписати угоду про асоціацію з ЄС. Ув'язнена вже погодилася на лікування з