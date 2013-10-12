Величезний портрет Гагаріна увійшов до національного реєстру рекордів України (фото)

Сьогодні, 12 жовтня, представники Національного реєстру рекордів України зареєстрували цей рекорд як «Найбільше графіті на фасаді будинку». Висота малюнка склала 35,25 м, ширина - 12,81 м, площа - 451,55 кв.м

Як зазначив експерт Віталій Зорін, портрет Юрія Гагаріна на фасаді будинку - це найбільше графіті в Україні. «Цей рекорд складно буде побити. Якщо бажаючі і знайдуться, то їм доведеться малювати на 16-поверхових або 24-поверхових будівлях », - підкреслив представник Книги рекордів України, повідомляє city.kharkov.ua.

Художники почали роботу над створенням портрета на початку жовтня. На стіні будинку вони зобразили небо, космос, корабель «Восток-1» і портрет самого космонавта в скафандрі. Для створення картини знадобилося близько 500 балончиків з фарбою більше 40 відтінків. Портрет Юрія Гагаріна закінчили малювати 7 жовтня. Головний художник проекту - Андрій Пальваль.