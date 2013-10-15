Медведєв не вважає вибір України на користь ЄС "фатальним або драматичним"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Медведєв сказав на прес-конференції за підсумками засідання комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Очевидно, що Україна зробила певний вибір, виходячи зі своїх власних національних уявлень про те, як розвивати інтеграційні процеси. Чи вважаємо ми, що це якийсь драматичний або фатальний вибір — звичайно, ні, ми так не вважаємо», - сказав Медведєв.

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Він підкреслив, що Україна як суверенна держава має право робити будь-який вибір.

Він зазначив, що питання про майбутню співпрацю двох країн після підписання цього документа дуже детально й відверто обговорювався. Зараз можна зробити висновок, що як відбуватиметься в майбутньому «поживемо - побачимо».