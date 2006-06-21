Порошенка висунули на противагу Тимошенко

Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ не заперечує, що «Наша Україна» висунула кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради України як противагу кандидатурі Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

За словами Р.ЗВАРИЧА, він не може говорити, що це була головна причина, чому «Наша Україна» зупинилась на кандидатурі П.ПОРОШЕНКА, але він не хоче лукавити, що цього не було.

«Скажу вам відверто, ми з самого початку говорили про те, що у кадрових питаннях, оскільки немає адекватної взаємної довіри, необхідно закладати механізми стримування і противаг. Ми виходили з того, що парламентський інститут має бути противагою до уряду. Я вважаю, що це абсолютно демократично, і тому ми вийшли на кандидатуру, яка є найпотужнішою саме з цієї точки зору», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Водночас Р.ЗВАРИЧ підкреслив, що незалежно від цього П.ПОРОШЕНКО є абсолютно фахово підготовленою кандидатурою на цю посаду, і він хотів би почути хоча б один аргумент, що заперечив би це.

Відповідаючи на запитання, чи може призначення П.ПОРОШЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО завадити конструктивній роботі уряду і парламенту, Р.ЗВАРИЧ нагадав висловлювання одного з прем’єр-міністрів Англії, який сказав: «Політика зводить дуже цікавих людей в одному ліжку».

На запитання журналістів, чи знають про кандидатуру П.ПОРОШЕНКА соціалісти і БЮТ, Р.ЗВАРИЧ сказав, що знають, а щодо реакції БЮТ зазначив, що "вони у захваті."