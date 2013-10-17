У ПР звинуватили опозицію в спробі зірвати підписання угоди з ЄС

«Доля Тимошенко, схоже, не дуже хвилює її соратників. На сьогодні ніяких законопроектів, які б дозволили засудженим виїжджати на лікування за кордон, опозиціонери так і не запропонували. Не виключаю і такого варіанту, що саме Яценюк не дає депутатам від «Батьківщини», які хочуть бачити Тимошенко в Німеччині, зареєструвати законопроект щодо зміни законодавства», - зазначив політик.

На його думку, опозиція в особі «Батьківщини» свідомо хоче зірвати підписання Угоди про асоціацію з ЄС на вільнюському саміті.

«Успіх влади на шляху євроінтеграції очевидний. Як очевидне й інше: особисті амбіції та бажання Яценюка зберегти статус-кво в керівництві «Батьківщини». А Україна і люди, які тут живуть, йому не цікаві. Хіба що для самопіару. Адже ні для кого не секрет: якщо Тимошенко поїде до Німеччини, Яценюк перестане бути першим номером у «Батьківщині», і його вплив обмежиться квотою 2-3 десятків вірних йому депутатів», - додав він. «Враховуючи невдоволення колишніх «фронтовиків» діями Арсенія Петровича, зростання кількості депутатів, виключених із «Батьківщини» та постійні внутрішньопартійні склоки і з’ясування стосунків, шанси на лідерство у нього не дуже великі. Так що хочеться сказати опозиціонерам: припиніть займатися демагогією й обманювати громадян України! Робіть що-небудь і бажано в рамках закону», - підсумував парламентарій.