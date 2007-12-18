Фракція Партії регіонів залишила сесійну залу парламенту

Фракція Партії регіонів залишила сесійний зал Верховної Ради, протестуючи проти стилю роботи, який продемонструвала коаліція при обговоренні процедурного питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник цієї фракції Юрій МІРОШНІЧЕНКО журналістам у парламенті.

«Ми заявляємо про свою політичну позицію, ми не згодні з тим стилем, який сьогодні продемонстрували коаліціанти. З процедурного питання вони почали давати оцінки діям уряду (Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН)», - сказав Ю.МІРОШНІЧЕНКО.

Депутат нагадав, що сьогодні фракція Партії регіонів припинила блокування трибуни ВР і дозволила провести голосування за обрання Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром. «Ми дали можливість голосувати всупереч регламенту – спочатку за прем`єра, ми дали їм можливість сформувати уряд і поводилися досить благородно», - додав він.

Ю.МІРОШНІЧЕНКО вважає, що під час виступу лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИА в парламенті представники коаліції висловлювали в адресу його уряду необгрунтовані образи. «Коли закінчився виступ Віктора Федоровича, ви чули, які звучали йому навздогін виступи», - пояснив він.

Він також повідомив, що фракція поки що не планує повертатися в сесійний зал і брати участь у голосуванні щодо звільнення В.ЯНУКОВИЧА з посади голови уряду.