Азаров обіцяє подати в Раду проект держбюджету в кінці листопада

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив в ефірі Першого національного телеканалу.

"Ми намагаємося вийти на оптимальний бюджет 2014 року. Я думаю, що десь у другій половині листопада ця робота буде завершена, і до кінця листопада ми будемо готові представити бюджет у Верховну Раду", - заявив Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня зареєстрував проект держбюджету на 2014 рік, проте голова Верховної Ради України Володимир Рибак повернув Кабінету міністрів проект бюджету-2014 на доопрацювання.

20 вересня на Годині уряду у Верховній Раді перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський заявив, що Кабінет міністрів не може остаточно сформувати бюджет на 2014 рік, зокрема, його дохідна і витратна частини, у зв'язку з ухваленням Верховною Радою нових законів, які, з одного боку, збільшують доходи, а з іншого - потребують додаткового фінансування з бюджету.

За інформацією Міністерства фінансів, проект закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік», схвалений на засіданні Кабміну 11 вересня, передбачає на 2014 рік збільшення ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8,3% (грудень проти грудня), державний борг у 32,4% ВВП і дефіцит держбюджету на рівні 2,7% ВВП

Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року у розмірі 483 млрд грн – близько 30% ВВП. Разом з тим, опитані УНІАН експерти прогнозують, що збільшення державного боргу за підсумками року досягне 40% ВВП.