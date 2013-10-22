У Севастополі створено військово-морську базу

Про це УНІАН повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника прес-центру командування українських ВМС капітан 3 рангу Сергій Богданов.

За інформацією прес-офіцера, 22 жовтня у одному з військових містечок в районі бухти Стрілецька з нагоди сформування Севастопольської військово-морської бази проведено відповідний урочистий ритуал.

Т. в.о. командувача ВМС ЗСУ віце-адмірал Сергій Єлісєєв під час урочистого шикування особового складу бази наголосив, що сьогодні почала функціонувати принципово нова організаційна структура українського флоту.

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«Формування бази - це перший крок на шляху досягнення визначеної Президентом України-Верховним Головнокомандувачем ЗСУ мети реформ щодо створення мобільних, високопрофесійних, підготовлених ВМС, спроможних надійно і ефективно захищати наших громадян, суспільство і державу, відстоювати національні інтереси України на морі», - зазначив Єлісєєв.

Як додав віце-адмірал, з формуванням Севастопольської військово-морської бази, створено цілісну і сучасну систему забезпечення базування кораблів з відповідною інфраструктурою.

В урочистостях взяли участь помічник міністра оборони України адмірал запасу Віктор Максимов, заступник голови Гагарінської районної державної адміністрації у місті Севастополі Світлана Кожаєва, голова громадської організації “Ветерани ВМС України” контр-адмірал запасу Віктор Носенко, члени військової ради українського флоту, представники командування ВМС, командири з’єднань і військових частин Севастопольського гарнізону, духовенство.

На завершення ритуалу особовий склад новоствореної військово-морської бази здійснив проходження урочистим маршем.

Як повідомило УНІАН поінформоване військове джерело у Севастополі, створення Севастопольської військово-морської бази не збільшує чисельність особового складу флоту, нова структура є результатом проведених організаційних-штатних заходів.

Довідка УНІАН. Окрім новоствореної Севастопольської військово-морської бази, на українському флоті вже тривалий час функціонують Південна і Західна військово-морські бази.