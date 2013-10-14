ВМС проводжає останніх "строковиків"

У гарнізонах Військово-Морських Сил Збройних Сил України проведено церемонії звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Сьогодні урочисто провели зі служби майже 650 моряків строкової служби, а загалом цієї осені звільняються в запас майже одна тисяча «строковиків». Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

Як передає кореспондент УНІАН, у Севастополі в церемонії проводів «строковиків», проведеної на базі 191 Навчального центру, взяв участь командувач ВМС адмірал Юрій Іл’їн.

«У Військово-Морських Силах України сьогодні важлива подія - завершується тривалий етап життя флоту, пов'язаний з комплектуванням військовослужбовцями за призовом», - зазначив керівник виду Збройних Сил. Кращим військовослужбовцям строкової військової служби командувач вітчизняного флоту особисто вручив цінні подарунки. При цьому Іл’їн наголосив, що флот завжди чекає їх у великій флотській родині, вже в новій якості – в якості професіональних військових моряків.

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«Комплектування військовослужбовцями служби за контрактом розпочалося кілька років тому. Крім того, підвищена увага приділялася будівництву в гарнізонах, де базується флот, гуртожитків для контрактників», - наголосив командувач ВМС.

Як також повідомив адмірал Іл’їн, в цілому на даний час загальний відсоток укомплектованості військовослужбовців складає 82 відсотка. «В таких умовах флот спроможний виконувати завдання за призначенням, звільнення військовослужбовців строкової служби не вплине на виконання поставлених перед флотом завдань», - зазначив командувач ВМС.